SOCAR и АБР обсудили реализацию совместных проектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили вопросы реализации совместных проектов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили вопросы реализации совместных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу со страновым директором Азиатского банка развития по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал.

На встрече были рассмотрены текущие и потенциальные возможности сотрудничества между сторонами. В частности, были обсуждены вопросы реализации совместных проектов по обеспечению устойчивого развития в энергетическом секторе и расширение использования возобновляемых источников энергии.

В ходе беседы была предоставлена информация о целях SOCAR по декарбонизации и проектах, реализуемых в соответствии с целями устойчивого развития. Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в области развития возобновляемой энергетики, сокращении выбросов углекислого газа, обмена опытом для обеспечения устойчивого развития в энергосекторе. Кроме того, были затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.