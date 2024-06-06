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SOCAR Green: Каждый осознает свою ответственность в энергопереходе

SOCAR Green: Каждый осознает свою ответственность в энергопереходе
Энергетика
6 июня 2024 г. 18:08
SOCAR Green: Каждый осознает свою ответственность в энергопереходе

Сегодня каждый в мире осознает значимость энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил Эльмир Мусаев, директор SOCAR Green, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) во 2-ой день Бакинского энергетического форума.

По его словам, это не первый переход в энергетическом секторе: "Общество переходило от биомассы к углю, от угля к нефти, от нефти к природному газу. Сейчас же мир переходит от природного газа к чистой, "зеленой" энергии".

Он отметил, что этот период обещает быть сложным для всех, однако каждый понимает свою роль в энергопереходе и осознает ответственность.

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Версия на английском языке SOCAR Green: ‘Energy transition will be difficult for everyone’
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Green”: Enerji keçidi hər kəs üçün çətin olacaq

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