SOCAR Green: Каждый осознает свою ответственность в энергопереходе

Сегодня каждый в мире осознает значимость энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил Эльмир Мусаев, директор SOCAR Green, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) во 2-ой день Бакинского энергетического форума.

По его словам, это не первый переход в энергетическом секторе: "Общество переходило от биомассы к углю, от угля к нефти, от нефти к природному газу. Сейчас же мир переходит от природного газа к чистой, "зеленой" энергии".

Он отметил, что этот период обещает быть сложным для всех, однако каждый понимает свою роль в энергопереходе и осознает ответственность.