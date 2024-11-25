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SOCAR Green и SLB в рамках COP29 договорились совместно изучить геотермальный потенциал Азербайджана

SOCAR Green и SLB в рамках COP29 договорились совместно изучить геотермальный потенциал Азербайджана Компания SOCAR Green, дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана, в рамках COP29 договорилась о сотрудничестве с крупнейшей нефтесервисной компанией Schlumberger (SLB) о совместном изучении потенциала геотермальной энергии в стране.
Энергетика
25 ноября 2024 г. 16:28
SOCAR Green и SLB в рамках COP29 договорились совместно изучить геотермальный потенциал Азербайджана

Компания SOCAR Green, дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана, в рамках COP29 договорилась о сотрудничестве с крупнейшей нефтесервисной компанией Schlumberger (SLB) о совместном изучении потенциала геотермальной энергии в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Green, опубликованное сегодня в соцсети Linkedin.

“В кулуарах COP29 SOCAR Green и SLB подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию геотермальных энергетических проектов в Азербайджане”, - говорится в информации.

Документ подписали вице-президент SOCAR Афган Исаев и президент подразделения New Energy компании SLB Гэвин Ренник.

В информации SLB в соцсетях отмечается, что в рамках Меморандума компания предоставит всестороннюю техническую поддержку SOCAR Green на всех этапах геотермальных проектов.

“Карабахский регион обладает огромным потенциалом для геотермальной энергии, и консалтинговая группа SLB GeothermEx будет сотрудничать с SOCAR Green для оценки областей развития этой сферы”, - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке "Schlumberger" Azərbaycanda geotermal layihələrin reallaşdırılmasına texniki dəstək göstərəcək
Версия на английском языке SOCAR Green, SLB agree to jointly explore Azerbaijan's geothermal potential within COP29

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