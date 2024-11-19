SOCAR Green и PowerChina подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня в рамках COP29 между компаниями SOCAR Green и PowerChina был подписан Меморандум о взаимопонимании с целью изучения совместных возможностей в развитии проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Сегодня в рамках COP29 между компаниями SOCAR Green и PowerChina был подписан Меморандум о взаимопонимании с целью изучения совместных возможностей в развитии проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

"Стратегическое партнерство направлено на развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Меморандум охватывает оценку и инвестиции в проекты солнечных и ветровых электростанций, интеллектуальных энергосистем и производство зеленого водорода", - говорится в сообщении.