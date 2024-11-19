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SOCAR Green и PowerChina подписали Меморандум о взаимопонимании

SOCAR Green и PowerChina подписали Меморандум о взаимопонимании Сегодня в рамках COP29 между компаниями SOCAR Green и PowerChina был подписан Меморандум о взаимопонимании с целью изучения совместных возможностей в развитии проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.
Энергетика
19 ноября 2024 г. 18:51
SOCAR Green и PowerChina подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня в рамках COP29 между компаниями SOCAR Green и PowerChina был подписан Меморандум о взаимопонимании с целью изучения совместных возможностей в развитии проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

"Стратегическое партнерство направлено на развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Меморандум охватывает оценку и инвестиции в проекты солнечных и ветровых электростанций, интеллектуальных энергосистем и производство зеленого водорода", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR Green and PowerChina sign MoU as part of COP29
Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR Green” və “PowerChina” şirkətləri Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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