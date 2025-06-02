SOCAR Green: Хотим превратить Азербайджан в центр экспертизы в сфере "зеленой" энергетики

SOCAR Green: Хотим превратить Азербайджан в центр экспертизы в сфере "зеленой" энергетики

SOCAR Green, дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана, нацелена на превращение страны в национальный центр экспертизы в области зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт SOCAR Green по солнечной и ветровой энергетике Эльчин Таргулиев на панельной дискуссии в рамках 30-й юбилейной международной выставке "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas) и 13-й Каспийской международной выставке "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) в Баку.

Он отметил, что для этого компания работает с различными владельцами технологий, производителями различного оборудования и учебными организациями.

По словам эксперта, SOCAR Green стремительно растет и развивает собственную стратегию вместе с национальной стратегией, реализуя проекты по возобновляемым источникам энергии и применяя биотопливо.

"Мы также диверсифицируем собственное производство энергии, рассматривая такие направления, как биоэнергетика, зеленый водород", - добавил Таргулиев.