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SOCAR Green: Для развития "зеленой" энергетики в Азербайджане требуется государственно-частное партнерство

SOCAR Green: Для развития "зеленой" энергетики в Азербайджане требуется государственно-частное партнерство Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане требует тесного сотрудничества государства и частного сектора.
Энергетика
3 июня 2025 г. 18:56
SOCAR Green: Для развития зеленой энергетики в Азербайджане требуется государственно-частное партнерство

Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане требует тесного сотрудничества государства и частного секторов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор SOCAR Green Эльмир Мусаев на дискуссии в рамках международной энергетической выставки в Баку.

Он подчеркнул, что особенно важна поддержка новых направлений, таких как геотермальная энергия: "Правительство предпринимает шаги по совершенствованию законодательства. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами и международными организациями. Государственно-частное партнерство очень важно для развития таких отраслей. Речь идет не только о привлечении высокотехнологичных компаний, но и о необходимости субсидий и льгот", - отметил Мусаев.

По его словам, в развитии солнечной и ветровой энергетики достигнут определенный прогресс. "Уже применяются новые тарифы, а системы хранения энергии - особенно аккумуляторные технологии - становятся ключевым элементом новых инвестиций. Как инвесторы, мы защищаем свои интересы, а как государственная структура - строим продуктивный диалог с министерствами, другими правительственными структурами, а также частными компаниями и иностранными инвесторами, действующими в стране", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Green”: Azərbaycanda “yaşıl enerji” sənayesinin inkişafı dövlət-özəl tərəfdaşlığını tələb edir

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