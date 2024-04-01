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SOCAR готова продлить газовый контракт с Румынией до 2026 года

SOCAR готова продлить газовый контракт с Румынией до 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова продлить подписанный с Румынией контракт на поставку газа до 2026 года.
Энергетика
1 апреля 2024 г. 13:23
SOCAR готова продлить газовый контракт с Румынией до 2026 года

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова продлить подписанный с Румынией контракт на поставку газа до 2026 года.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR Эльшад Насиров на состоявшемся сегодня в Баку 8-ом заседании совместной азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

"Срок действия контракта истек накануне, 31 марта. В рамках контракта SOCAR имела возможность поставлять 1 млрд кубометров газа ежегодно без каких-либо обязывающих условий. Мы готовы продлить проект в этом и следующем году", - сказал он.

Насиров отметил, что за последние 3 года SOCAR поставила в Румынию 1,2 млн тонн нефтепродуктов на сумму 800 млн долларов США.

"SOCAR Türkiyə поставила в Румынию 1,1 млн тонн нефтепродуктов и 33 тыс. тонн химической продукции на сумму 1,1 млрд долларов США, а SOCAR Trading - около 700 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 600 млн долларов США", - сказал он.

Он отметил, что SOCAR управляет 74 заправочными станциями на территории Румынии: "В SOCAR Romania работает 777 сотрудников, и мы инвестировали 70 млн евро в создание инфраструктуры в Румынии. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в эту страну осуществляются несколькими филиалами SOCAR".

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Версия на английском языке SOCAR expresses readiness to extend gas contract with Romania by 2026
Версия на азербайджанском языке SOCAR Rumıniya ilə qaz müqaviləsinin 2026-cı ilədək uzadılmasına hazırdır

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