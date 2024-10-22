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SOCAR коснулся работ, которые предстоит провести в Карабахе и Восточном Зангезуре

SOCAR коснулся работ, которые предстоит провести в Карабахе и Восточном Зангезуре Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова развивать Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы как зоны с нулевым уровнем выбросов углерода.
Энергетика
22 октября 2024 г. 14:20
SOCAR коснулся работ, которые предстоит провести в Карабахе и Восточном Зангезуре

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова развивать Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы как зоны с нулевым уровнем выбросов углерода.

Как передает Report, об этом говорится в отчете SOCAR по устойчивому развитию за 2023 год.

Компания в этой связи предусматривает сокращение выбросов - повышение энергоэффективности, создание инфраструктуры для электрических транспортных средств.

В целях развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов как зоны с нулевым уровнем выбросов углерода SOCAR будет стремиться заменить газ на возобновляемые источники энергии, увеличит производство "зеленого топлива" и попытается заменить традиционное углеводородное топливо на биогаз и биодизель.

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Версия на английском языке SOCAR reveals plans to be implemented in Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке SOCAR Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görüləcək işləri açıqlayıb

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