SOCAR коснулся работ, которые предстоит провести в Карабахе и Восточном Зангезуре

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова развивать Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы как зоны с нулевым уровнем выбросов углерода.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова развивать Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы как зоны с нулевым уровнем выбросов углерода.

Как передает Report, об этом говорится в отчете SOCAR по устойчивому развитию за 2023 год.

Компания в этой связи предусматривает сокращение выбросов - повышение энергоэффективности, создание инфраструктуры для электрических транспортных средств.

В целях развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов как зоны с нулевым уровнем выбросов углерода SOCAR будет стремиться заменить газ на возобновляемые источники энергии, увеличит производство "зеленого топлива" и попытается заменить традиционное углеводородное топливо на биогаз и биодизель.