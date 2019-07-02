​SOCAR: Горящее в порту Petkim судно не принадлежит компании

SOCAR Turkey Enerji A.Ş., дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, распространила заявление в связи с пожаром на итальянском судне у причала №5 в порту Petkim.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 1 июля примерно в 23:20 пожар вспыхнул на плавающем под итальянским флагом корабле Synzania, который причалил для заправки в порту Petkim. Причина пожара пока неизвестна.

Отмечено, что пожар ликвидирован в результате экстренного вмешательства, операции по охлаждению на судне продолжаются. Все члены экипажа эвакуированы. В результате инцидента один из членов экипажа погиб, один отравился продуктами горения и был госпитализирован. Расследование причин пожара продолжается.