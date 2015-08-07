SOCAR Georgia подает в суд на госагентство в Грузии

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Georgia прокомментировала вопрос, связанный с иском, поданным Агентством конкуренции Грузии в отношении пяти крупных нефтяных компаний в стране, обвиняемых в сговоре и высоких ценах.
Как сказал Report глава службы корпоративной бизнес-коммуникации SOCAR Georgia Ираклий Зубиташвили, созданное за кратчайший срок Агентство якобы провело работу по изучению деятельности пяти ведущих нефтяных компаний в Грузии, таких как SOCAR Georgia, Wissoil, LUKoil, Rompetrol, Gaos. При этом, по словам И.Зубиташвили, компания SOCAR Georgia тесно сотрудничала с Агентством, предоставив всю документацию. "Несмотря на это, они в одностороннем порядке приняли решение о том, что в компаниях были обнаружены нарушения, и что Агентство будет за это штрафовать".
"Мы категорически с этим не согласны и наняли юридическую компанию. Подключив все ресурсы, будем оспаривать это дело в суде. Мы на все 100% уверены, что они проиграют. Компания уже представила все доказательства, теперь же Агентство должно представить доказательства, которых у них вообще не имеется", - сказал представитель компании.
При этом И.Зубиташвили заявил, что снижение цен на топливо в случае победы Агентства в суде не представляется возможным: "Это частная компания. Это бизнес, который вносит огромные налоги в бюджет Грузии, поддерживает социальные проекты, играет важную роль в Грузии. Какое Агентство имеет право давить на компании и заставлять их снизить цены? Данный механизм не предусмотрен законодательством, это запугивание бизнеса".
Представитель SOCAR Georgia также сообщил, что компании будут представлять свои интересы в суде по отдельности, так как Агентство предъявило свои претензии каждой компании индивидуально. Однако он выразил надежду, что суд объединит эти дела, после чего вести работу вместе будет легче.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook