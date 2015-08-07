SOCAR Georgia подает в суд на госагентство в Грузии

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Georgia прокомментировала вопрос, связанный с иском, поданным Агентством конкуренции Грузии в отношении пяти крупных нефтяных компаний в стране, обвиняемых в сговоре и высоких ценах.

Как сказал Report глава службы корпоративной бизнес-коммуникации SOCAR Georgia Ираклий Зубиташвили, созданное за кратчайший срок Агентство якобы провело работу по изучению деятельности пяти ведущих нефтяных компаний в Грузии, таких как SOCAR Georgia, Wissoil, LUKoil, Rompetrol, Gaos. При этом, по словам И.Зубиташвили, компания SOCAR Georgia тесно сотрудничала с Агентством, предоставив всю документацию. "Несмотря на это, они в одностороннем порядке приняли решение о том, что в компаниях были обнаружены нарушения, и что Агентство будет за это штрафовать".

"Мы категорически с этим не согласны и наняли юридическую компанию. Подключив все ресурсы, будем оспаривать это дело в суде. Мы на все 100% уверены, что они проиграют. Компания уже представила все доказательства, теперь же Агентство должно представить доказательства, которых у них вообще не имеется", - сказал представитель компании.

При этом И.Зубиташвили заявил, что снижение цен на топливо в случае победы Агентства в суде не представляется возможным: "Это частная компания. Это бизнес, который вносит огромные налоги в бюджет Грузии, поддерживает социальные проекты, играет важную роль в Грузии. Какое Агентство имеет право давить на компании и заставлять их снизить цены? Данный механизм не предусмотрен законодательством, это запугивание бизнеса".

Представитель SOCAR Georgia также сообщил, что компании будут представлять свои интересы в суде по отдельности, так как Агентство предъявило свои претензии каждой компании индивидуально. Однако он выразил надежду, что суд объединит эти дела, после чего вести работу вместе будет легче.