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    SOCAR Georgia Petroleum примет участие в восстановлении уничтоженных пожаром лесов в Грузии

    Компания SOCAR Georgia Petroleum выделила для борьбы с пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке 45 тонн авиатоплива

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Дочерние учреждения Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии присоединились к акции по тушению лесного пожара "Спасем леса Боржоми".

    Об этом сообщили Report в SOCAR.

    "Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующие государственные органы и бизнес-структуры Азербайджана принимают активное участие в борьбе с лесным пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Дочерние учреждения SOCAR также присоединились к акции по тушению лесного пожара "Спасем леса Боржоми", - говорится в сообщении.

    Компания SOCAR Georgia Petroleum выделила для борьбы с пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке 45 тонн авиатоплива, 10 тонн бензина и 10 тонн дизтоплива. Коллектив SOCAR Georgia Petroleum выразил готовность участвовать в восстановлении уничтоженных в результате пожара лесов, посадить деревья на территории площадью 2 гектара. 

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