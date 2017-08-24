SOCAR Georgia Petroleum примет участие в восстановлении уничтоженных пожаром лесов в Грузии

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Дочерние учреждения Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии присоединились к акции по тушению лесного пожара "Спасем леса Боржоми".

Об этом сообщили Report в SOCAR.

"Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующие государственные органы и бизнес-структуры Азербайджана принимают активное участие в борьбе с лесным пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке. Дочерние учреждения SOCAR также присоединились к акции по тушению лесного пожара "Спасем леса Боржоми", - говорится в сообщении.

Компания SOCAR Georgia Petroleum выделила для борьбы с пожаром в Боржоми-Харагаульском национальном парке 45 тонн авиатоплива, 10 тонн бензина и 10 тонн дизтоплива. Коллектив SOCAR Georgia Petroleum выразил готовность участвовать в восстановлении уничтоженных в результате пожара лесов, посадить деревья на территории площадью 2 гектара.