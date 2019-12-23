SOCAR Georgia Petroleum открывает новый мультифункциональный комплекс вблизи города Терджола

В понедельник на скоростной магистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, вблизи города Терджола состоялось торжественное открытие нового мультифункционального комплекса SOCAR Georgia Petroleum.

На церемонии открытия принял участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Среди присутствующих были также и другие члены правительства Грузии и компании SOCAR, а также сотрудники посольства Азербайджана и представители СМИ.

На мероприятии со вступительной речью выступил директор SOCAR Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе. После торжественного открытия, для гостей была проведена экскурсия по комплексу.

Помимо автозаправочной станции, новый мультифункциональный комплекс включает в себя детскую развлекательную зону с игровыми автоматами, кафе-маркет Way Mart, объекты питания Dunkin Donuts и Wendy’s, аптеку сети GPC, магазин винодельческой компании Khareba. Также на территории комплекса установлены зарядные устройства для электромобилей.

Это уже третий по счету мультифункциональный комплекс SOCAR Georgia Petroleum. Первый расположен в Урбниси (автобан Гори), а второй - в городе Рустави. По словам представителей SOCAR Georgia Petroleum, важно, чтобы потребители на автозаправочных станциях могли не только заправить свое транспортное средство, но и получить качественный сервис.