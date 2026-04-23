SOCAR Georgia Petroleum: Грузии нужно расширить железнодорожную инфраструктуру для роста нефтетранзита

Ключевым вызовом для транспортно-логистического развития Грузии остается ограниченная пропускная способность железнодорожной инфраструктуры и недостаточный объем хранилищ для нефтепродуктов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава коммерческого департамента SOCAR Georgia Petroleum Мирза Шавгулидзе в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, стратегическое расположение Грузии между Каспийским и Черным морями открывает значительные возможности для транзита нефти и нефтепродуктов, однако реализация этого потенциала напрямую зависит от устранения инфраструктурных ограничений.

"Грузии необходимо решить ряд логистических вопросов, прежде всего связанных с обеспеченностью железнодорожными вагонами - на сегодняшний день это главное "узкое место". Только после устранения этих ограничений можно будет говорить о наращивании объемов перевозок", - отметил М. Шавгулидзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время Грузия представляет собой современный и динамично развивающийся рынок, способный играть более значимую роль в региональной логистике.

"В перспективе ключевыми задачами остаются увеличение мощностей хранения - в первую очередь за счет частного бизнеса, а также расширение вагонного парка для обеспечения высокой скорости и эффективности грузоперевозок", - добавил он.