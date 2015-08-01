​SOCAR-Georgia опровергла новость об ограблении

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ На магазин топливозаправочной станции SOCAR на Московском проспекте (окраина Тбилиси) не было совершено нападение.

Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR-Georgia: "Ограблен небольшой магазин, который находится недалеко от топливозаправочной станции и не имеет отношения к компании".

Отметим, что некоторые СМИ распространили информацию о том, что неизвестный, угрожая холодным оружием, ограбил магазин топливозаправочной станции SOCAR и вынес из него 800-900 лари (350-390 долларов).