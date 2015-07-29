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    SOCAR Georgia опровергла информацию о прекращении газоснабжения страны в августе

    Приостановка подачи газа связана с плановыми ремонтными работами

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Georgia Gas опровергла информацию о прекращении газоснабжения страны в августе месяце.

    Как сообщает Report со ссылкой на Business Georgia, об этом говорится в специальном сообщении компании.

    Как заявляют в SOCAR Georgia Gas, на связывающих Грузию и Азербайджан газопроводах начинаются плановые ремонтные работы, которые не повлияют на газоснабжение населения Грузии: "Компания SOCAR Georgia Gas еще раз заявляет, что запланированные реабилитационные работы на газопроводах "Баку-Тбилиси-Джейхан" и "Шахдениз" не создадут проблем в газоснабжении Грузии".

    Сообщается, что плановые ремонтные работы ежегодно проводятся в августе месяце и на протяжении всего периода реабилитационных работ газ не будет отключен ни при каких обстоятельствах.

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