SOCAR Georgia Gas обслуживает 808 тысяч абонентов

SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обслуживает 808 тысяч абонентов.

SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обслуживает 808 тысяч абонентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

С 2007 года компания газифицировала более 700 населенных пунктов Грузии, построила 11 тысяч километров газопроводов.

Хотя газификация в Грузии осуществляется в основном за счет государственного финансирования, SOCAR инвестирует собственные средства в строительство газопроводов в районах компактного проживания азербайджанцев.

Отметим, что в компании работают более 2 тысяч сотрудников, среди которых есть и азербайджанцы.