SOCAR Georgia Gas обслуживает 808 тысяч абонентов

SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обслуживает 808 тысяч абонентов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.
С 2007 года компания газифицировала более 700 населенных пунктов Грузии, построила 11 тысяч километров газопроводов.
Хотя газификация в Грузии осуществляется в основном за счет государственного финансирования, SOCAR инвестирует собственные средства в строительство газопроводов в районах компактного проживания азербайджанцев.
Отметим, что в компании работают более 2 тысяч сотрудников, среди которых есть и азербайджанцы.