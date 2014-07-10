«SOCAR Georgia gas» продолжает работы по газификации регионов Грузии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе вместе с представителями азербайджанской компании "SOCAR Georgia gas" ознакомился с ходом газификации села Двабзу Озургетского района (Западная Грузия).

Как сообщает REPORT со ссылкой на сообщение министерства энергетики Грузии, на первом этапе в селе будет проложен 9-километровый газопровод среднего давления, после чего у 245 семей появится возможность подсоединиться к сети. Первый этап работ завершится в ближайшее время.

На втором этапе планируется прокладка 29-километрового газопровода среднего давления, после чего к сети смогут подключиться 530 потенциальных абонентов.



Всего по Грузии до конца года планируется провести природный газ более чем в 86 тысяч домов.



Газификация населенных пунктов Грузии завершится в 2017 году.