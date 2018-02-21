SOCAR Energy Ukraine увеличила продажи сжиженного газа на 40% в прошлом году

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), установила 6 газовых модулей на территории действующих автозаправочных комплексов в 2017 году. На сегодняшний день сеть насчитывает 34 газозаправочных пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

На сегодняшний день LPG-модули установлены на почти 58% АЗС SOCAR Energy Ukraine. За прошедший год реализация сжиженного газа по сети в среднем увеличилась на 40%.

SOCAR Energy Ukraine работает в Украине с 2008 года. Сеть АЗС SOCAR насчитывает 59 АЗК и 2 нефтеналивных бункеровщика, которые расположены в 11 областях Украины.