SOCAR Energy Ukraine рассказала о новых направлениях импорта бензина

Азербайджанская сеть SOCAR Energy Ukraine, владеющая 57 заправками в Украине, в июне вышла на прошлогодние объемы импорта бензина.

Азербайджанская сеть SOCAR Energy Ukraine, владеющая 57 заправками в Украине, в июне вышла на прошлогодние объемы импорта бензина.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому изданию рассказал директор сети автозаправочных станций SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

"Еженедельно выполняем более 15 рейсов нашими и арендованными бензовозами. После начала войны значительно расширили географию поставок. Начали импортировать из Германии, Италии, Финляндии, Греции, а также по более традиционным направлениям: Словакии, Польше, Литве, Румынии и Молдове. В июле приступили к импорту собственного бензина из Болгарии.

Нашей компании было проще перестроиться, потому что мы никогда не продавали горючее из Беларуси, России и внутреннего производства. В то же время, упустив возможность импортировать по морю, мы тоже столкнулись с логистическими проблемами", - сказал И.Орлов.

Он считает, что компания может выйти на двоенный уровень импорта, но это зависит не только от Украины, но и стран-импортеров: "Инфраструктура Европы не была рассчитана на поставку в Украину таких объемов. Украинское правительство и «Укрзализныця» обсуждают с другими странами возможности для расширения узких мест.

Таков пример: недавно министр экономики Юлия Свириденко поехала в Польшу на перевалку, которая находится у границы. Она договорилась с польскими властями, чтобы эта перевалка работала в три смены вместо одной. Благодаря этому пропускная способность выросла втрое.

Но в Европе много других нюансов, на которые невозможно влиять. К примеру, по их правилам, если температура воздуха поднимается выше 35 градусов, то поезда с горючим должны остановиться. Это оказывает существенное влияние на ритмичность поставок, особенно сейчас, когда на улице жара".

По его словам, до начала войны Украина импортировала 70% потребляемых в стране нефтепродуктов, преимущественно из России, Беларуси и морем.

Он подчеркнул, что в настоящее время эти каналы полностью заблокированы: "Кроме того, российские ракеты уничтожили около 20 украинских нефтебаз. Также из-за военных действий остановились Кременчугский и Шебелинский НПЗ, обеспечивавшие около половины потребления бензина в стране.

Теперь импортные нефтепродукты завозят через западную границу бензовозами и железнодорожными цистернами – горючее идет сразу на АЗС, обходя нефтебазы. В июне Украина увеличила импорт дизеля, бензина и сжиженного газа до 20 000 тонн в сутки, по данным «Нафторинка» . По сравнению с маем поставки дизеля выросли на 70%, бензина – на 40–45%. В апреле о таких объемах можно было только мечтать.Тогда максимальная поставка в Украину была на уровне 10 000 тонн".