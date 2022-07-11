SOCAR Energy Ukraine о влиянии войны в Украине на деятельность компании

Азербайджанская сеть SOCAR Energy Ukraine, владеющая 57 заправками в Украине, намерена оценить ущерб, нанесенный с начала войны, после ее окончания.

Азербайджанская сеть SOCAR Energy Ukraine, владеющая 57 заправками в Украине, намерена оценить ущерб, нанесенный с начала войны, после ее окончания.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому изданию рассказал директор сети автозаправочных станций SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

"Разрушений АЗС у нас не было. В Харьковской области мы приостановили работу четырех из шести станций. Остальные станции работали без остановок.

Продажи в первые месяцы войны упали 30–50%. В июне мы вышли на довоенные показатели продаж дизеля, по бензину – 50% довоенного уровня, в связи с его нехваткой.

По договоренностям с правительством розничные цены не могут превышать 52 гривен за литр бензина и 58 гривен за литр дизеля. Это позволяет зарабатывать АЗС около 5 гривен на литре. В конце весны, когда еще сохранялось госрегулирование, мы работали в убыток. На каждом литре дизеля теряли около 50 копеек, на литре бензина – 1,5 гривен. Эта ситуация не была одинаковой для всех сетей, поскольку у игроков рынка были разные запасы, по разным ценам", - сказал И.Орлов.

Он также затронул вопрос очередей на заправках: "Небольшие очереди за бензином сохраняются. Дизель продается без очередей. В Киеве и Львове сняли ограничения по отпуску дизеля. В других регионах лимиты пока сохраняются: 40 литров дизеля, 20 литров бензина в один бак. Для бизнеса лимит – 100 литров.

Пытаемся рассчитывать запасы горючего на АЗС так, чтобы его хватило максимальному количеству людей. Если сейчас снять лимиты по бензину, некоторые клиенты останутся без горючего.

Еще одна цель лимитов – борьба со спекулянтами. Мы фиксировали случаи, когда люди заправляли полный бак, а в 10 м от заправки сливали горючее и продавали на 30 гривен подороже.

Мы также продолжаем приоритетно заправлять волонтеров по розничным ценам, а также бесплатно – коммунальщиков, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и медучреждения".