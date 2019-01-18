SOCAR Energy Ukraine импортировал в Украину 22,6 тыс. тонн авиатоплива в 2018 году

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, в 2018 году импортировала в эту страну 22 632 тонн авиатоплива.

Как передает Report со ссылкой на отчет "Консалтинговой группы А-95", это равно 4% общих объемов импорта авиатоплива в Украину.

По данным, общий объем импорта авиатоплива в Украину в 2018 году составил 565,8 тыс. тонн. Это на 68,4% больше общего показателя 2017 года.

Основными зарубежными поставщиками авиатоплива на Украину стали Литва и Беларусь. На железнодорожные поставки пришлось 37%, морские – 63% объема импорта. Авиатопливо ввозилось 30-ю компаниями.