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    SOCAR Energy Ukraine импортировал в Украину 22,6 тыс. тонн авиатоплива в 2018 году

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, в 2018 году импортировала в эту страну 22 632 тонн авиатоплива.

    Как передает Report со ссылкой на отчет "Консалтинговой группы А-95", это равно 4% общих объемов импорта авиатоплива в Украину.

    По данным, общий объем импорта авиатоплива в Украину в 2018 году составил 565,8 тыс. тонн. Это на 68,4% больше общего показателя 2017 года.

    Основными зарубежными поставщиками авиатоплива на Украину стали Литва и Беларусь. На железнодорожные поставки пришлось 37%, морские – 63% объема импорта. Авиатопливо ввозилось 30-ю компаниями.

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