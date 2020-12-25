SOCAR Energy Georgia передаст социально незащищённым семьям продукты питания

Помощь получат 2 174 семьи, пострадавшие во время конфликта в селах Рачы, Самегрело, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Имерети

В условиях COVID-19, объявленное в стране чрезвычайное положение особенно повлияло на социально незащищенные семьи и людей, которые зависят от ежедневного дохода.

Как передает Report, компания SOCAR Energy Georgia решила передать основные продукты в различные регионы Грузии социально незащищенным многодетным семьям, а также одиноким пожилым людям.

По инициативе SOCAR Energy Georgia и при участии аппарата государственного министра акция помощи охватывает 5 регионов и 10 муниципалитетов. Помощь получат 2 174 семьи, пострадавшие во время пандемии. Помощь также получат около 800 социально незащищённых семьей в Кахетии и Квемо Картли.

Раздача боксов помощи началась 25 декабря в 116 пострадавших от пандемии в селах Рачы, Самегрело, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Имерети. Первое мероприятие состоялось в 14:00 в Зугдиди, у здания муниципалитета. На мероприятии по передаче боксов с продуктами присутствовали директор SOCAR Georgia Petroleum Леван Гиоргадзе, государственный министр по примирению и гражданскому равенству Теа Ахвледиани, депутат Ираклий Чиковани и и. о. государственного поверенного Малхаз Тория. Параллельно раздача боксов состоялась в 14:00 в Гори у здания муниципалитета, в мероприятии участвовали директор SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов и и. о. государственного поверенного Шида Картли Симон Гуледани. Боксы для бенефициаров Имерети, Рача и Мцхета-Мтианети были розданы в тот же день.

Коробки с продуктами питания будут розданы 3 000 семьям по всей Грузии. Итого будет роздано продуктов на сумму 279 570 лари. Список бенефициаров во всех регионах согласован с местными властями.

Это не первый раз, когда SOCAR Energy Georgia оказывает поддержку грузинскому населению. После объявления в стране чрезвычайного положения компания перечислила в фонд StopCov 200 000 лари. В марте, во время первой волны COVID-19, SOCAR Energy Georgia поставила продукты питания на сумму 200 000 лари 2 000 семьям по всей Грузии.

Также, SOCAR Energy Georgia заботится о сотрудниках компании. В период пандемии в компании не было сокращений. Большинство из них переведены на удаленную работу, а на объектах компании соблюдаются все нормы безопасности, рекомендованные правительством Грузии и Национальным центром контроля заболеваний.