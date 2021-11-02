SOCAR: Экспортная цена газа для Грузии значительно выше, чем на внутреннем рынке

"В социальных сетях идут дискуссии о том, что якобы цена газа, продаваемого населению в Азербайджане, выше, чем стоимость реализуемого SOCAR в Грузию голубого топлива. Утверждается, что на внутреннем рынке тарифы на 1 000 кубометров природного газа состав

"В социальных сетях идут дискуссии о том, что якобы цена газа, продаваемого населению в Азербайджане, выше, чем стоимость реализуемого SOCAR в Грузию голубого топлива. Утверждается, что на внутреннем рынке тарифы на 1 000 кубометров природного газа составляют соответственно 70,5 долларов США, 118 долларов и 147 долларов, в то время как цены на экспортируемый в Грузию газ составляют всего 92 доллара. Согласно другой распространенной в соцсетях информации, попутный газ, бесплатно передаваемый SOCAR компанией BP с "Азери-Чираг-Гюнешли", может удовлетворить 40% спроса в стране".

Заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил Report о том, что стоимость поставляемого в Грузию газа в настоящее время значительно выше указанной цены.

По его словам, оптовая цена на экспортируемый газ рассчитывается по заранее согласованной формуле: "К этой цене прибавляются расходы газораспределительных сетей, и в итоге складывается тариф, действующий сейчас для населения Грузии – 180 долларов за 1 000 кубометров газа. Это вдвое выше той самой цифры в 92 доллара, о которой пишут в соцсетях. Оптовые и розничные цены для коммерческих объектов в Грузии выше и составляют 190 и 360 долларов за 1 000 кубометров соответственно. А стоимость экспорта природного газа в другие страны еще выше".

Представитель SOCAR также отметил, что продажей газа потребителям на внутреннем рынке с этого года занимается ОАО "Азерконтракт", к SOCAR этот вопрос не имеет никакого отношения.

Ахмедов отметил, что в прошлом году BP передал Азербайджану попутный газ в объеме 2,2 млрд кубометров: "Внутреннее потребление газа в Азербайджане в 2020 году составило 12 млрд кубометров. То есть попутный газ с "Азери-Чираг-Гюнешли" составляет не 40%, а 18% от общего внутреннего потребления".

По его словам, "Азерконтракт" закупает природный газ у SOCAR, BP и других компаний на различных условиях, продает его производителям электроэнергии, газораспределительным сетям по оптовой цене, и цена на газ меняется в зависимости от его производителя.