О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR экспортировала в Украину 2,3 тыс. тонн битума в прошлом месяце

SOCAR экспортировала в Украину 2,3 тыс. тонн битума в прошлом месяце Согласно информации, морская поставка была осуществлена компанией "Кантарелл Украина"
Энергетика
7 апреля 2021 г. 17:45
SOCAR экспортировала в Украину 2,3 тыс. тонн битума в прошлом месяце

В марте этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала в Украину 2,3 тыс. тонн битума.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно информации, морская поставка была осуществлена компанией "Кантарелл Украина".

В марте 2021 года в Украину импортировано 24,9 тыс. тонн дорожного битума, что почти в четыре раза больше показателя марта прошлого года (6,4 тыс. тонн).

Наибольший объем ресурса было получено из Беларуси - около 55% в общей структуре, что составляет 13,4 тыс. тонн. Из этого объема 9 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 4,5 тыс. тонн - железнодорожным сообщением.

Крупнейшим поставщиком белорусских битумов выступила компания "Кантарелл Украина", импортировавшая 5,2 тыс. тонн.

Из Польши было получено 3 тыс. тонн дорожных битумов, что в два раза меньше показателя марта 2020 года (6,3 тыс. тонн).

Напомним, объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил рекордные 1 188,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке SOCAR exported 2,300 tons of bitumen to Ukraine last month
Версия на азербайджанском языке Ötən ay SOCAR Ukraynaya 2,3 min ton bitum ixrac edib

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi