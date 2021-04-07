SOCAR экспортировала в Украину 2,3 тыс. тонн битума в прошлом месяце

Согласно информации, морская поставка была осуществлена компанией "Кантарелл Украина"

В марте этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала в Украину 2,3 тыс. тонн битума.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Согласно информации, морская поставка была осуществлена компанией "Кантарелл Украина".

В марте 2021 года в Украину импортировано 24,9 тыс. тонн дорожного битума, что почти в четыре раза больше показателя марта прошлого года (6,4 тыс. тонн).

Наибольший объем ресурса было получено из Беларуси - около 55% в общей структуре, что составляет 13,4 тыс. тонн. Из этого объема 9 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 4,5 тыс. тонн - железнодорожным сообщением.

Крупнейшим поставщиком белорусских битумов выступила компания "Кантарелл Украина", импортировавшая 5,2 тыс. тонн.

Из Польши было получено 3 тыс. тонн дорожных битумов, что в два раза меньше показателя марта 2020 года (6,3 тыс. тонн).

Напомним, объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил рекордные 1 188,4 тыс. тонн, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн.