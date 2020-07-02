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SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции

SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции
Энергетика
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2 июля 2020 г. 15:47
SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал из России 53 тыс. тонн нефтехимической продукции.

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов заявил в ходе международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая проводится в четверг в онлайн-формате международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

Он отметил, что за это время Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции.

 

Версия на английском языке SOCAR exports 33,000 tonnes of petrochemical products to Russia 
Версия на азербайджанском языке SOCAR Rusiyaya 33 min ton neft-kimya məhsulları ixrac edib

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