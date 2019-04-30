SOCAR экспортировал в Грузию 493 млн кубометров природного газа за 2 месяца

В январе-феврале этого года посредством SOCAR Georgia Gas в Грузию экспортировано 493 млн кубометров природного газа.

Об этом сообщили Report в SOCAR Energy Georgia – дочерней компании SOCAR в Грузии.

В прошлом году SOCAR Energy Georgia предоставила высококачественные услуги более чем 650 тыс. абонентам и десяткам тысяч клиентов на АЗС.

SOCAR управляет газораспределительной сетью Грузии посредством компании SOCAR Georgia Gas, основанной в 2007 году. SOCAR направляет весь добываемый в Азербайджане природный газ в основном на удовлетворение внутреннего спроса. Природный газ, экспортируемый на грузинский рынок, покупается у третьих сторон, и транспортируется в соседнюю страну по трубопроводу Газимаммед-Газах.