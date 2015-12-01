​SOCAR экспортировал в этом году из порта Супса 2,5 млн. тонн нефти

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в ноябре 2015 года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 169 266 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 0,7% меньше по сравнению с ноябрем 2014 года.

В январе-ноябре из порта Супса экспортировано 2 541 398 тонн или на 6% меньше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.