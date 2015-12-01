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    ​SOCAR экспортировал в этом году из порта Супса 2,5 млн. тонн нефти

    В ноябре из порта Супса экспортировано 169,3 тыс. тонн сырой нефти

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в ноябре 2015 года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 169 266 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 0,7% меньше по сравнению с ноябрем 2014 года.

    В январе-ноябре из порта Супса экспортировано 2 541 398 тонн или на 6% меньше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

    Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.

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