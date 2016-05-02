​SOCAR экспортировал из порта Супса 177 тыс. тонн нефти

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 176 598 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, по сравнению с апрелем 2015 года, в прошлом месяце из порта Супса экспортировано на 30% меньше сырой нефти.

В целом, за январь-апрель из порта Супса экспортировано 776 198 тонн сырой нефти, что на 24% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.