SOCAR экспортировал из порта Новороссийск 978 тыс. тонн сырой нефти

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре 2016 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 978 240 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 11% меньше соответствующего показателя за прошлый год.

На октябрь приходится 80 192 тонны всего объема экспорта из порта за 10 месяцев этого года.

Отметим, что с 1 марта SOCAR восстановил транспортировку нефти в направлении Новороссийска. Соглашение о транспортировке в 2016 году по трубопроводу Баку-Новороссийск было утверждено между Transneft и SOCAR в конце февраля этого года.

Трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.