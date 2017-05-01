SOCAR экспортировал из порта Джейхан 5,4 млн тонн нефти

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 5 374 087 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на апрель пришлось 1 467 117 тонн нефти.
В апреле экспорт из порта Джейхан в годовом сравнении увеличился на 32%, за четыре месяца года сократился на 6%.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.
Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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