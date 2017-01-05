SOCAR экспортировал из порта Джейхан 16,8 млн тонн сырой нефти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2016 году Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 16 784 975 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, по сравнению с 2015 годом экспорт сырой нефти из порта Джейхан сократился на 6,4%.
На декабрь приходится 1 290 954 тонны общего объема экспорта нефти из порта Джейхан за отчетный год, что на 30% меньше показателя за декабрь 2015 года.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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