SOCAR экспортировал 316 тыс. тонн дизельного топлива

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В июне 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 52 640 тонн дизельного топлива, 3 479 тонн авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в июне также экспортировано 7 471 тонн полиэтилена высокой плотности, 286 тонн изопропилового спирта, 6 201 тонн жидкой пиролизной смолы, 5 149 тонн пропилена и 3 152 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В целом, в январе-июне 2017 года экспортировано 315 554 тонн дизельного топлива, 24 085 тонн авиатоплива, 117 тонн печного мазута, 47 811 тонн полиэтилена высокой плотности, 5 819 тонн изопропилового спирта, 34 301 тонн жидкой пиролизной смолы, 22 157 тонн пропилена и 15 319 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В июне 2017 года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 486,51 доллара, авиатоплива - 444,80 доллара, дизельного топлива - 409,64 доллара, 1%-го серного мазута – 286,89 долларов, полиэтилена высокой плотности – 1 175 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 502,90 доллара, жидкой пиролизной смолы – 486,51 доллара, пропилена – 840 евро, изопропилового спирта – 1467,50 евро.

В прошлом месяце стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 46,53 доллара/баррель, Urals – 45,97 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 47,51 доллара/баррель.