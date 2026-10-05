SOCAR Downstream приступает к предпроектной оценке модернизации единственного НПЗ в Конго

Компания SOCAR Downstream, входящая в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), выбрана консультантом по управлению проектом (PMC) для Национальной нефтяной компании Конго (SNPC).

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор SOCAR Downstream Эмиль Алхаслы. Тем самым официально стартует этап Pre-FEED - стадия предварительного проектирования и оценки целесообразности - в рамках масштабной модернизации нефтеперерабатывающего завода CORAF в Республике Конго.

Данный проект осуществляется в контексте углубления партнерских связей между SOCAR и SNPC (являющаяся владельцем НПЗ CORAF).

"Помимо технической составляющей, данное сотрудничество стало способом выстраивания связей между Азербайджаном и Конго - через понимание различных культур, нахождение точек соприкосновения, выявление синергии и общих - подчеркнул Э. Алхаслы.

4 апреля 2024 года в Баку SOCAR и SNPC заключили "Соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage".

Согласно этому документу, специалисты SOCAR привлекаются для анализа текущего технического состояния предприятия, чтобы определить ключевые направления поддержки SNPC в обновлении производственных мощностей.

Проектная мощность НПЗ CORAF достигает 27 тысяч баррелей нефти в сутки, тогда как реальный объем переработки в настоящий момент составляет около 20 тысяч б/с (что эквивалентно менее 1 миллиону тонн ежегодно). Свыше 50% выпускаемых на предприятии нефтепродуктов идет на удовлетворение спроса внутреннего рынка Республики Конго.

Завод расположен в прибрежном городе Пуэнт-Нуар на атлантическом побережье страны. НПЗ функционирует с декабря 1982 года и по сей день остается единственным нефтеперерабатывающим предприятием на территории государства. Республика Конго является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 2018 года, а ее подтвержденные нефтяные запасы оцениваются на уровне 1,8 млрд баррелей.

Начиная с 2023 года торговое подразделение азербайджанской госкомпании -SOCAR Trading - занимается реализацией нефти и части нефтепродуктов завода CORAF на международных рынках.