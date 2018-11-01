SOCAR довел поставки газа в Украину до одного миллиарда кубометров

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В октябре этого года Торговый дом SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), довел поставки природного газа до 1 млрд кубометров.

Как сообщили Report в SOCAR Ukraine Energy, тем самым SOCAR стал третьим коммерческим игроком газового рынка Украины, который импортировал миллиард кубометров "голубого топлива" за всю историю независимости страны.

Это удалось благодаря соблюдению стандартов международного ведения бизнеса и взвешенному подходу к ценообразованию, что позволяет формировать объективную рыночную цену для потребителя.

Отметим, что Торговый дом SOCAR Ukraine занимается импортом природного газа в Украину с февраля 2017 года.