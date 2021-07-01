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SOCAR довел долю в своей дочерней компании в Грузии до 92%

SOCAR довел долю в своей дочерней компании в Грузии до 92% В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила свою долю в своей дочерней компании в Грузии - SOCAR Energy Georgia.
Энергетика
1 июля 2021 г. 17:07
SOCAR довел долю в своей дочерней компании в Грузии до 92%

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила свою долю в своей дочерней компании в Грузии - SOCAR Energy Georgia.

Как передает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за прошлый год.

Согласно документу, данный показатель был увеличен с 75,5% до 91,8%.

SOCAR Energy Georgia действует с 2006 года. За это время компания инвестировала в экономику Грузии более 1,2 млрд долларов США и заплатила в бюджет налоги на сумму 1,7 млрд долларов. Сегодня компания обслуживает более 770 тыс. потребителей газа на всей территории Грузии. В стране действует 111 заправочных станций под брендом SOCAR.

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Версия на английском языке SOCAR increases share in its Georgian subsidiary to 92%
Версия на азербайджанском языке SOCAR Gürcüstandakı törəməsindəki payını 92%-ə çatdırıb

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