SOCAR добыто 7,6 млн. тонн нефти

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь 2015 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 7 582,1 тыс. тонн нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти за 11 месяцев этого года сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В ноябре этого года добыча составила 673 тыс. тонн, что на 1,5% меньше показателя в ноябре прошлого года.

Отметим, что в этом году SOCAR планирует добыть с принадлежащих ему месторождений 8,3 млн. тонн нефти.