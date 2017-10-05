SOCAR добыл 4 млрд кубометров газа за 8 месяцев года

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 3 959,1 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на август пришлось 500,9 млн кубометров всего объема добычи.