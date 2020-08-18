О нас
Report Georgia

SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев

SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев На "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 14 млн тонн нефтедобычи по республике
Энергетика
18 августа 2020 г. 16:20
SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев

В январе-июле 2020 года, согласно оперативным данным, в Азербайджане добыто 20,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

За отчетный период добыча нефти (вместе с конденсатом) сократилась примерно на 1,4 млн тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 14 млн тонн нефтедобычи по республике, на "Шахдениз" - 2,2 млн тонн (конденсат). Добыча по SOCAR составила 4,3 млн тонн.

 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SOCAR yeddi ayda 4,3 mln ton neft hasil edib

Новости партнеров

Самое важное

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16

Последние новости

17:13
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса Другие страны
17:06
ЕС выделил грант АФФА  Футбол
16:53
По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа Энергетика
16:47
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17% Энергетика
16:45
FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok ИКТ
16:45
Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге Внешняя политика
16:40
Срок использования карт по выдаче пенсий и соцпособий продлен Социальная защита
16:22
В этом году с месторождения "Шахдениз" добыто 11 млрд кубометров газа Энергетика
16:20
SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев Энергетика
16:14
В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу Это интересно
16:00
Азербайджан сократил экспорт нефти на 7,6% Энергетика
15:55
Университет "Кавказ" объявил о ликвидации Инфраструктура
15:50
В каком ресторане задержали представителей криминального мира?ОБНОВЛЕНО Происшествия
15:42
Бой с тенью на рынке подакцизной продукции Бизнес
15:32
Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев  В регионе
Вся новостная лента