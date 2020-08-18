SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев

На "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 14 млн тонн нефтедобычи по республике

В январе-июле 2020 года, согласно оперативным данным, в Азербайджане добыто 20,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

За отчетный период добыча нефти (вместе с конденсатом) сократилась примерно на 1,4 млн тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 14 млн тонн нефтедобычи по республике, на "Шахдениз" - 2,2 млн тонн (конденсат). Добыча по SOCAR составила 4,3 млн тонн.