SOCAR добыл 3,2 млрд. кубометров газа

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне этого года добыла 3 162,1 млн. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за первое полугодие добыча природного газа сократилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На июнь приходится 512 млн. кубометров общего объема добычи за первое полугодие этого года. Добыча газа в июне сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.