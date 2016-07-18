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    SOCAR добыл 3,2 млрд. кубометров газа

    В июне объем добычи газа составил 512 млн. кубометров

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне этого года добыла 3 162,1 млн. кубометров природного газа.

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за первое полугодие добыча природного газа сократилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

    На июнь приходится 512 млн. кубометров общего объема добычи за первое полугодие этого года. Добыча газа в июне сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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