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    SOCAR дал старт продажам бензина марки Super на 7 АЗС

    Продажа бензина Ai-98 в Азербайджане осуществляется только на автозаправочных станциях SOCAR

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Учитывая спрос большой клиентской массы на бензин марки Super (Ai-98), начиная со вчерашнего дня данный вид топлива начал продаваться на 7 автозаправочных станциях SOCAR.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum.

    По информации, продажи бензина данной марки осуществляются на следующих АЗС SOCAR:

    1. Правая сторона автомагистрали Баку-аэропорт (недалеко от бывшего Сабунчинского круга);

    2. Вблизи мечети Бибиэйбат (правая сторона дороги);

    3. На 28-м км трассы Баку-Губа (правая сторона дороги);

    4. Правая сторона дороги аэропорт-Баку (вблизи Бакинского олимпийского стадиона);

    5. Проспект Бабека (в направлении центра города);

    6. Проспект Зии Бунядова;

    7. Проспект Нобеля.

    Отметим, что продажа бензина Ai-98 в Азербайджане осуществляется только на автозаправочных станциях SOCAR. Цена этого импортируемого топлива составляет 1,50 маната за литр, оно соответствует требованиям экологического стандарта Евро-5. 

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