SOCAR дал старт продажам бензина марки Super на 7 АЗС

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Учитывая спрос большой клиентской массы на бензин марки Super (Ai-98), начиная со вчерашнего дня данный вид топлива начал продаваться на 7 автозаправочных станциях SOCAR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum.

По информации, продажи бензина данной марки осуществляются на следующих АЗС SOCAR:

1. Правая сторона автомагистрали Баку-аэропорт (недалеко от бывшего Сабунчинского круга);

2. Вблизи мечети Бибиэйбат (правая сторона дороги);

3. На 28-м км трассы Баку-Губа (правая сторона дороги);

4. Правая сторона дороги аэропорт-Баку (вблизи Бакинского олимпийского стадиона);

5. Проспект Бабека (в направлении центра города);

6. Проспект Зии Бунядова;

7. Проспект Нобеля.

Отметим, что продажа бензина Ai-98 в Азербайджане осуществляется только на автозаправочных станциях SOCAR. Цена этого импортируемого топлива составляет 1,50 маната за литр, оно соответствует требованиям экологического стандарта Евро-5.