SOCAR Construction завершил монтаж установки гидрокрекинга Мозырского НПЗ

ОАО "Мозырский НПЗ" является вторым из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Республике Беларусь, а также по праву считается самым амбициозным строительным проектом всего региона за последние несколько лет.

ОАО "Мозырский НПЗ" является вторым из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Республике Беларусь, а также по праву считается самым амбициозным строительным проектом всего региона за последние несколько лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

Мегапроект с большой буквы

В августе 2019 года был дан старт монтажным работам на одном из основных объектов завода - Комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Большинство теоретиков и практиков по выполнению монтажных работ повышенной сложности справедливо считают Комплекс гидротрекинга Мегапроектом с большой буквы. Эта мегаустановка не имеет аналогов в СНГ, а во всем мире существует всего 8 подобных комплексов.

Учитывая всю степень ответственности данного проекта, а также крайне сжатые сроки, обозначенные руководством Республики Беларусь, на выполнение работ по проекту были тщательно отобраны только самые лучшие поставщики услуг с абсолютно безупречной бизнес-репутацией. Среди компаний, участвующих в строительстве комплекса, была выбрана компания SOCAR Construction, задачей которой было выполнение полного комплекса монтажных работ технологических трубопроводов, включая укрупнительную сборку, монтаж, термообработку, монтаж трубопроводной арматуры, неразрушающий контроль сварных соединений, нанесение лакокрасочного покрытия, гидравлические и пневматические испытания.

За время реализации проекта смонтировано более 13 км линий технологических трубопроводов (включая оборудование) из различных видов материалов. Количество заваренных стыков составило более 46 000 (WDI-70000). Выполнена установка и монтаж более 5 000 единиц клапанов и запорно-регулирующей арматуры. Смонтировано на отметках от 3,8 до 54,4 м более 60 единиц только крупногабаритного оборудования весом до 9 тонн.

Благодаря высокому уровню профессионализма, сплоченности команды, грамотно выстроенной системе менеджмента основные работы SOCAR Construction выполнены в срок, получив положительную характеристику от руководства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Вот как прокомментировал работу компании SOCAR Construction директор по реконструкции и развитию Мозырского нефтеперерабатывающего завода А.А.Гуд: "Персонал SOCAR Construction показал самую высокую квалификацию и компетентность в сфере промышленного строительства потенциально опасных объектов и производств. Следует отметить высокий профессионализм, организованность, ответственный подход коллектива SOCAR Construction при выполнении взятых на себя договорных обязательств. Все вышеизложенное характеризует организацию как надежного партнера, гарантирующего успешную реализацию проектов промышленного строительства любой сложности в соответствии с требованиями проектной документации в установленные заказчиком сроки".

Перспективы на будущее

Успешно выполнив контрактные обязательства по монтажным работам трубопровода для комплекса гидротрекинга, SOCAR Construction получил дополнительный заказ по теплоизоляционным работам от Мозырского НПНЗ.

Также в ближайшее время команда SOCAR Construction будет привлечена Иркутской нефтяной компанией для проекта по обустройству месторождения Марково.

SOCAR Construction - дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - было сформировано с целью обеспечить растущие потребности топливно-энергетического комплекса в качественных индустриальных и инфраструктурных объектах.