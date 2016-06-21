​SOCAR-CNG и İmprotex Trucks & Buses подписали соглашение

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - ООО SOCAR-CNG, занятое в сфере производства и продажи компремированного природного газа (КПГ), и ООО İmprotex Trucks & Buses, входящее в группу компаний İmprotex, подписали соглашение о намерениях по взаимному сотрудничеству.

Об этом сообщили Report в ООО SOCAR-CNG.

По соглашению, стороны планируют сотрудничать в области внедрения в Азербайджане КПГ в качестве моторного топлива.

ООО SOCAR-CNG и ООО İmprotex Trucks & Buses будут сотрудничать в таких областях, как конвертация автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на КПГ, предложение покупателям монотопливных (то есть оснащенных двигателями, работающими на КПГ в заводской комплектации) транспортных средств, оценка положительного экологического и экономического эффекта от внедрения КПГ в качестве моторного топлива, и обеспечение безопасности эксплуатации.

"Ожидается, что результат этого сотрудничества даст существенный импульс дальнейшему развитию топливного рынка страны", - заявили в компании.