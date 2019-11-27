SOCAR Carbamide уже экспортировал около 100 тыс. тонн продукции

Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на сегодняшний день произвел 125-130 тыс. тонн карбамида.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, на экспорт ушло примерно 100 тыс. тонн продукции: "К концу года прогнозируется производство еще 50 тыс. тонн карбамида".

Х. Джафаров отметил, что завод уже погасил первый кредитный транш в размере 33 млн евро в июне этого года: "Второй транш на аналогичную сумму будет погашен в середине декабря. Тем самым завод погасит кредит в размере 66 млн евро. После этого общая задолженность завода с учетом процентов составит 460 млн евро, которая погашаться путем ежегодной выплаты 33 млн евро".

Карбамидный завод SOCAR на территории Сумгайытского химического промышленного парка был введен в строй 16 января 2019 года. Завод способен производить ежегодно 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.