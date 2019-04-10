SOCAR будет продавать Пакистану более 1 млн тонн нефтепродуктов в год

SOCAR Trading - торговая ветвь Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – будет продавать Пакистану нефтепродукты в объеме более 1 млн тонн в год в рамках долгосрочного контракта.

Как сообщает Report, для Госнефтекомпании Пакистана (PSO) будет открыта кредитная линия в размере 100 млн долларов.

На прошлой неделе пакистанские власти одобрили долгосрочное соглашение, которое будет подписано SOCAR Trading с PSO на поставку нефтепродуктов. Ожидается, что соглашение будет подписано после последней дискуссии с PSO.

На сегодняшний день право на поставку нефтепродуктов на долгосрочной основе имеется только у кувейтской KPC (Kuwait Petrolium Company). С подписанием контракта SOCAR станет второй компанией после KPC, которая будет поставлять нефтепродукты в Пакистан в рамках долгосрочного контракта. Все другие компании продают нефтепродукты на правах тендера.