О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR будет поставлять дизтопливо для "Украинских железных дорог"

SOCAR будет поставлять дизтопливо для "Украинских железных дорог" SOCAR Energy Ukraine подписала соглашение о закупке дизельного топлива для железных дорог Украины.
Энергетика
2 июля 2021 г. 14:24
SOCAR будет поставлять дизтопливо для Украинских железных дорог

SOCAR Energy Ukraine подписала соглашение о закупке дизельного топлива для железных дорог Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 1 июля объявил закупку 15 тыс. тонн дизельного топлива по рамочным контрактам.

Железнодорожное предприятие сообщило о проведении пяти тендеров, каждый из которых предполагает поставку по 3 тыс. тонн топлива. Предельная расчетная стоимость ресурса установлена на уровне 28 824,22 гривен за тонну.

АО "Укрзализныця" 1 июля заключило рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива в 2021 году также с компаниями ОККО, Торум, Газтрим, Альянс Энерго Трейд, Ойл Трейд 2018, Ливайн Торг, Мартин Трейд и и SOCAR Ukraine.

Отметим, что ОАО "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") является крупнейшим потребителем дизтоплива в стране. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOCAR to supply diesel fuel to Ukrainian railways 
Версия на азербайджанском языке SOCAR Ukrayna dəmir yollarına dizel yanacağı tədarük edəcək

Другие новости из категории

ОПЕК+ пытается решить судьбу сделки в переговорах с ОАЭ
ОПЕК+ пытается решить судьбу сделки в переговорах с ОАЭ
2 июля 2021 г. 14:38
Всемирно известная компания предоставит услуги связи для TAP
Всемирно известная компания предоставит услуги связи для TAP
2 июля 2021 г. 14:15
Цена азербайджанской нефти превысила 77 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 77 долларов
2 июля 2021 г. 12:53
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
2 июля 2021 г. 12:49
SOCAR увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 17 раз
SOCAR увеличила экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 17 раз
2 июля 2021 г. 11:27
Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+
Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+
2 июля 2021 г. 09:17
Мониторинг ОПЕК+ может запросить еще один день для консультаций
Мониторинг ОПЕК+ может запросить еще один день для консультаций
1 июля 2021 г. 21:56
Мониторинг ОПЕК+ еще обсуждает идею увеличения добычи на 2 млн б/с
Мониторинг ОПЕК+ еще обсуждает идею увеличения добычи на 2 млн б/с
1 июля 2021 г. 21:05
Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал странам вернуть на рынок 2 млн б/с до конца года
Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал странам вернуть на рынок 2 млн б/с до конца года
1 июля 2021 г. 20:26
В июле Азербайджан увеличит ежесуточную добычу в рамках ОПЕК+ 
В июле Азербайджан увеличит ежесуточную добычу в рамках ОПЕК+ 
1 июля 2021 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi