SOCAR будет использовать водородную технологию от Honeywell UOP в переработке высококачественного топлива

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в процессе модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева будет использовать технологию Honeywell UOP, основанную на короткоцикловой адсорбции (PSA), для получения высококачественного водорода.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Новая технология PSA поможет удовлетворить растущий спрос на топливо стандарта Евро-5 в Азербайджане.

Региональный вице-президент Honeywell UOP по Европе, Африке и Центральной Азии Найджел Орчард отметил, что водородная технология Honeywell UOP является ключевым элементом программы модернизации, реализуемой SOCAR на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева: "Эта программа поможет SOCAR оставаться одним из ведущих переработчиков в регионе, будет способствовать охране окружающей среды и дальнейшему повышению уровня жизни в Азербайджане".

Honeywell UOP поставит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR две установки PSA, которые будут контролироваться системами Honeywell Process Solutions C300.

Отмечено, что после завершения процесса модернизации НПЗ сможет ежегодно перерабатывать 7,5-8 млн тонн сырой нефти с местных месторождений, в том числе с месторождений "Нефт дашлары" ("Нефтяные камни"), "Сураханы" и "Ширван". Эффективность производства бензина стандарта Евро-5, авиационного топлива и асфальта возрастет.

Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева был основан в 1953 году Министерством нефти СССР. В 1980 году UOP построил на нефтеперерабатывающем заводе первую установку каталитического риформинга, тем самым был сделан шаг в направлении производства высокооктанового бензина во всем Советском Союзе. Завод был назван в честь Гейдара Алиева в 2003 году.

SOCAR занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и конденсата, продажами нефти и нефтехимической продукции на местных и международных рынках, обеспечением промышленным и природным газом рынки различных стран.

Honeywell UOP - ведущий международный поставщик и лицензиар технологий переработки, катализаторов, адсорбентов, оборудования и консультационных услуг для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей.