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SOCAR будет искать газ в водах Израиля в Средиземном море

SOCAR будет искать газ в водах Израиля в Средиземном море Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стала победителем тендера на разведку газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.
Энергетика
30 октября 2023 г. 11:35
SOCAR будет искать газ в водах Израиля в Средиземном море

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стала победителем тендера на разведку газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Как сообщает Report со ссылкой на израильскую прессу, Министерство энергетики Израиля объявило победителей двух тендеров на разведку газа в эксклюзивной экономической зоне страны в Средиземном море.

Лицензии в кластере G-6 будут выданы израильским компаниям Dana Petroleum и Razio, а также итальянскому консорциуму ENI. В кластере I-6 лицензии получат израильская New Med, британская British Petroleum и SOCAR.

Срок действия лицензий составит три года, в течение которых консорциумы должны реализовать план действий по оценке потенциала запасов газа в кластерах. При условии проведения разведочного бурения срок действия каждой лицензии может быть продлен дважды на двухлетний период.

Отметим, что ENI и BP являются ключевыми игроками на рынке разведки и добычи средиземноморского газа. В 2020 году азербайджанская компания подала заявку на приобретение НПЗ "Ашдод".

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Версия на английском языке SOCAR among firms awarded gas exploration licenses in Israel
Версия на азербайджанском языке SOCAR İsrailin Aralıq dənizindəki iqtisadi sularında qaz axtaracaq

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