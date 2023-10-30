SOCAR будет искать газ в водах Израиля в Средиземном море

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стала победителем тендера на разведку газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стала победителем тендера на разведку газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Как сообщает Report со ссылкой на израильскую прессу, Министерство энергетики Израиля объявило победителей двух тендеров на разведку газа в эксклюзивной экономической зоне страны в Средиземном море.

Лицензии в кластере G-6 будут выданы израильским компаниям Dana Petroleum и Razio, а также итальянскому консорциуму ENI. В кластере I-6 лицензии получат израильская New Med, британская British Petroleum и SOCAR.

Срок действия лицензий составит три года, в течение которых консорциумы должны реализовать план действий по оценке потенциала запасов газа в кластерах. При условии проведения разведочного бурения срок действия каждой лицензии может быть продлен дважды на двухлетний период.

Отметим, что ENI и BP являются ключевыми игроками на рынке разведки и добычи средиземноморского газа. В 2020 году азербайджанская компания подала заявку на приобретение НПЗ "Ашдод".