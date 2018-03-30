SOCAR: Более тысячи нефтяников эвакуированы с морских платформ - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 12:13

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В связи с прогнозируемыми сегодня и завтра нестабильными погодными условиями более 1 000 нефтяников, за исключением необходимых дежурных, были эвакуированы на сушу с морских платформ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию SOCAR.

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Как сообщили в ПО "Азнефть", разосланы телефонограммы на все участки морских НГДУ с целью усиления мер безопасности в связи с ожидающимся 30 и 31 марта усилением ветра в открытом море до 30 м/с (высота волны 3-5 м, временами 5-7 м).

Отмечается, что на всех участках проведены просветительские работы, в письменной и устной форме поручено ограничить строительно-ремонтные, высотные, грузоподъемные и другие опасные работы на открытом воздухе, движение транспорта и персонала на эстакадах и производственных площадках.

В аппарате управления и на участках организовано дежурство.

В сообщении говорится, что на морских нефтегазодобывающих объектах остались только дежурные работники в необходимом количестве. Предприняты меры для эвакуации воздушным и морским путем в общей сложности свыше 1 000 работников.

Отмечается, что в связи с возможной чрезвычайной ситуацией продолжается осуществление совместных мер с другими организациями и учреждениями и постоянный контроль за текущей ситуацией.