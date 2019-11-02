SOCAR: Более 150 нефтяников будут эвакуированы в целях усиления мер безопасности на море

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла максимальные меры безопасности в связи с сегодняшним резким ухудшением погодных условий.

Об этом Report сообщили в управлении по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR.

Отмечается, что более 150 нефтяников вывезены на берег, продолжается эвакуация сотрудников с некоторых участков, в ближайшее время эвакуация будет завершена: "Из-за серьезного ухудшения погодных условий были ограничены работы, сооружения приведены в безопасное состояние".

Также отмечается, что виду возможного чрезвычайного положения текущая ситуация находится под постоянным контролем.