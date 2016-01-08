SOCAR: Благодаря нашим новым проектам Азербайджан станет одним из альтернативных энергетических источников

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Глобальные кризисы являются большим испытанием для всего производственного сектора - от малых хозяйств до крупных транснациональных компаний. Именно во времена экономических кризисов отличающиеся высокой рентабельностью компании могут сохранить устойчивость.

Неоднократное снижение цен на нефть на мировом рынке привело к тому, что нефтегазовые компании столкнулись с серьезными испытаниями. Так, 46 нефтяных компаний отложили нефтяные и газовые мегапроекты стоимостью около 200 млрд. долларов из-за падения цен на нефть. Проблема уменьшения затрат в нефтяной промышленности носит крупномасштабный характер. Предусмотренные для будущей реализации проекты стоимостью около 1,5 трлн. долларов оказались нерентабельными при цене на нефть ниже 50 долларов, при этом вероятность осуществления таких отложенных проектов слишком низкая. По этой причине нефтяные компании пытаются сократить расходы по новым проектам на 20-30%. К примеру, будущие операции по разработке запасов в размере 20 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте (больше, чем запасы Мексики вместе взятые) были отложены.

В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в ответ на запрос Report о возможном влиянии экономического кризиса на компанию сообщили, что в целом происходящие процессы диктуют необходимость повторного рассмотрения реализуемых Азербайджаном в нефтегазовой сфере проектов. Так, в связи с падением цен на нефть на мировом рынке в прошлом году SOCAR предпринял ряд мер в направлении оптимизации расходов, отдав предпочтение инвестированию проектов с высокой рентабельностью. На прошедшем 31 декабря прошлого года заседании под председательством президента SOCAR Ровнага Абдуллаева было подчеркнуто, что нет и не ожидается никаких проблем с финансированием крупных проектов регионального и глобального значения, реализуемых при участии компании.

В первую очередь, это связано с высокой рентабельностью всех международных проектов, финансируемых SOCAR: "Благодаря этим проектам, которые в ближайшие годы принесут нашей стране миллионы долларов, Азербайджан станет одним из альтернативных энергетических источников. На фоне того, что многие мировые нефтегазовые компании в рамках антикризисных мероприятий отложили реализацию своих мегапроектов, продолжение реализации Азербайджаном крупных проектов свидетельствует о том, что эти нефтегазовые мегапроекты экономически обоснованны, отличаются высокой рентабельностью и успешно претворяются в жизнь даже в условиях низких цен на нефть".